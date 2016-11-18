İBB, DBP'nin elinden alınıp kayyım atanan belediyelere ‘kardeş’ oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Doğu ve Güneydoğu’da DBP’li belediyelerin elinden alınıp kayyım atanan Hakkâri, Silopi, İdil, Cizre, Sur, Silvan ve Hani belediyeleri ile "kardeş şehir" olacak. İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen karara göre, kardeş belediyelerle işbirliği ve yardımlaşma artacak.

Çanakkale Belediyesi, "Kayyımlarla kardeş olmayız" demişti

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Sur Belediyesi ile imzalanan "Kardeşlik Protokolü"yle ilgili açıklama yaptı. Gökhan, “Biz kayyumlarla kardeş falan olmayız. Çanakkale halkı Sur halkı ile kardeştir. Bu kardeşlik kurulmuştur ve ilelebet devam edecektir. Biz demokrasilerde kayyumların halkı temsil etmediğine inanırız. Kayyumlar demokrasilerde halkı temsil edemez. Halkı seçilmiş olan insanlar temsil eder” dedi.