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Çanakkale Belediye Başkanı: Kayyumlarla kardeş falan olmayız; Çanakkale halkı Sur halkı ile kardeştir

“Sur halkı ile kardeşliğimiz ilelebet devam edecek”

13 Eylül 2016 00:42

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Sur Belediyesi ile imzalanan "Kardeşlik Protokolü"yle ilgili açıklama yaptı. Gökhan, “Biz kayyumlarla kardeş falan olmayız. Çanakkale halkı Sur halkı ile kardeştir. Bu kardeşlik kurulmuştur ve ilelebet devam edecektir. Biz demokrasilerde kayyumların halkı temsil etmediğine inanırız. Kayyumlar demokrasilerde halkı temsil edemez. Halkı seçilmiş olan insanlar temsil eder” dedi.

Çanakkale Olay gazetesinden Seçkin Sağlam’ın haberine göre, Gökhan, Sur belediyesine kayyım atanması sonrasında imzalanan protokol nedeniyle eleştirilmişti.

Kayyımın muhatapları olamayacağını belirten Gökhan, kardeşlik protokolü ile ilgili açıklamaları ise spekülatif olarak değerlendirdi.

Gökhan, “Bir halkı kayyumun temsil etmeyeceğini, bilmeyen, anlamayan insanlar Çanakkale halkı ile Sur halkının kardeşliğine laf ediyor. Kendi işlerine bakacaklar. Biz kardeşliğimizi sürdüreceğiz, onlara rağmen” şeklinde konuştu.

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