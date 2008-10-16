İ.B.B. burs başvuru sonuçları açıklanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine verdiği eğitim yardımı sonuçları yarın açıklanacak.
İBB'den yapılan açıklamada, başvuruları dün sona eren eğitim yardımında tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiği ifade edilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dağıtılan eğitim yardımını almaya hak kazananların isimlerinin yarın www.ibb.gov.tr
adresinden açıklanacağı kaydedildi. Eğitim yardımının üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinde okuyan 50 bin öğrenciye verileceği belirtilen açıklamada, eğitim yardımına belediyenin internet sitesi üzerinden İstanbul'da okuyan 101 bin
üniversite öğrencisinin başvurduğu ifade edildi.
Açıklamada, bu yıl eğitim yardımı miktarında ve bu yardımdan yararlanacak öğrenci sayısında herhangi bir değişiklik yapılmayarak, 50 bin öğrenciye toplam 36 milyon 680 bin YTL eğitim yardımı yapılacağı vurgulandı. Eğitim yardımlarından bu yıl 46 bin 400 lisans ve ön lisans, 3 bin yüksek lisans ve 600 doktora öğrencisinin faydalanacağı ifade edilen açıklamada, eğitim
yardımları kapsamında 7 ay süresince lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 100'er, yüksek lisans öğrencilerine 150'şer, doktora öğrencisine ise 250'şer YTL ödeme yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, yapılacak toplam yardım miktarının yüzde 5'inin (2 bin 500 öğrenci) yabancı uyruklu öğrencilere dağıtılacağı belirtildi. Yardımların, 18 Aralık tarihinden başlayarak Haziran ayını da kapsayacak şekilde her ayın ikinci haftasında öğrencilerin Ziraat Bankası'nda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak olan hesaplara yatırılacağı bildirildi.