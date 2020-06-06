İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Toplu taşımadaki yoğunluk salgını artırabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, toplu taşımada yaşanan yoğunluğun, salgının artmasına neden olacağı uyarısı yaptı.

Temas süresi ve yoğunluğunun bulaş riskini artıracağına dikkat çeken Kurul, İstanbul Valiliği’nin aldığı tedbirlere ek olarak, farklı mesai saati ve ayrı şerit uygulamaları önerisinde bulundu.

İstanbul’da günlük yolcu sayısının, toplu taşımada 7-8 milyon; minibüs, taksi, dolmuş ve servis araçları da eklendiğinde 10 milyonun üstüne çıktığına dikkat çeken Kurul, ulaşımda yoğunluğun daha çok mesai başlangıcı ve bitiminde yaşandığının altını çizdi.

"Yolcu fazlalılığı temas yoğunluğunu artırıyor"

Yeniden açılım sürecinde, yolcuların yüzde 15’inin kişisel araçlarını tercih edeceği düşünülse dahi, toplu taşıma araçlarında uygun sosyal mesafe koşullarının korunmasının mümkün olamayacağını vurgulayan Kurul, konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu:

“Yolcu sayısının fazlalılığı temas yoğunluğunu arttırırken, yoğun trafik nedeniyle araç içinde geçirilen uzun süreler dolayısıyla temas süresi de artmaktadır. Temas yoğunluğu, fiziksel mesafenin korunamaması ve temas süresi uzunluğu, yüksek bulaşma riskine yol açan önemli faktörlerdir.”

"Farklı mesai saati uygulaması"

“İlk önerimiz, farklı mesai saati uygulaması. Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatlerinin çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlarda farklı şekilde düzenlenmesi ile araçlardaki yolcu sayısı ve trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacaktır. Bu önlem, bir çok Avrupa ülkesinde normal koşullarda bile başarıyla uygulanmaktadır.

"İkinci önerimiz ise ayrı şerit uygulaması. Zirve saatlerde, yoğun güzergahlardaki karayollarında, birer şerit sadece toplu taşıma araçlarına tahsis edilmelidir.

"Bu uygulamanın kamu yönetimi tarafından sıkı denetimi de toplu taşıma içindeki yolcuların temas sürelerini azaltarak önemli ölçüde bulaş kontrolü sağlayacaktır. Diğer alınan önlemlere ek olarak ilimizde, bu iki önlemin de salgın tamamen sonlanana kadar gündeme alınması gereğini bilginize sunarız.