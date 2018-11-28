İBB basketbolda geleceğin yıldızlarını arıyor

İSTANBUL, (DHA) -TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele eden İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Spor Kulübü (BBSK) yeni yıldızlarını arıyor. Seçmeler 1 Aralık’ta Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Semih Erden, Mehmet Yağmur, Terrell Holloway, Shevon Thompson, Luka Babic, Damian Kulig gibi önemli yıldızları kadrosunda bulunduran İstanbul BBSK geleceğin basketbolcularını keşfetmek hedefiyle seçme düzenliyor. 2007-2008-2009-2010 doğumlu erkek basketbolcu adaylarının ücretsiz olarak katılım gösterebileceği seçmeler 1 Aralık Cumartesi günü Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Kayıt işlemleri seçmelerin yapılacağı spor salonunda gerçekleştirilecek. Kayıt için basketbolcu adaylarından kimlik ve bir adet vesikalık fotoğraf isteneceği ve adayların seçmelere basketbol malzemeleri (spor ayakkabısı, şort, tişört) ile gelmeleri gerektiği belirtildi.

EBEVENYLE GELME ŞARTI BULUNUYOR

Kayıtlarının saat 10.00’da başlayacağı ve velisi yanında olmayan adaylar seçmelere katılamayacağı bildirildi. Saat 11.00’e kadar sürecek kayıtların ardından adaylar yaş gruplarına göre otuzar dakika test ve ölçümlere tabi tutulacak. 11.30’da performans değerlendirme parkuruna geçilecek ve 2 gruba ayrılan adayların seçmeleri 13.00’da noktalanacak. Seçmelere giren adayların sonuçları, İstanbul BBSK’nın internet sitesi üzerinden ve belediyenin sosyal medya kanallarından açıklanacak.