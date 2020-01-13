T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB Meclisi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ görevinden istifa etti

"Bundan sonra meclis üyesi sıfatıyla aranızda olacağım"

13 Ocak 2020 19:46

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili AKP'li ve Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, görevinden 17 Ocak'ta istifa edeceğini söyledi.

ETİKETLER

Göksel GümüşdağİBBİstanbul Büyükşehir BelediyesiİBB MeclisiİBB BaşkanvekiliBaşakşehir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24