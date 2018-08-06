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Yaşam

İBB Başkanı Uysal'dan iddialı 'metro' açıklaması: Dünyanın en meşhur üniversitelerinde ders olarak okutulur...

"Dünyada örnek alabileceğimiz bir ülke yok"

06 Ağustos 2018 23:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Yeni geliştirdikleri formülle önümüzdeki 5 yıl içinde 600 kilometre metroyu ihale  etmeyi planladıklarını” belirterek, "Ondan sonraki 3 yıl içerisinde de bu  metroları hizmete alabilirsek, inanıyorum ki dünyanın en meşhur teknik  üniversitelerinde bu ders olarak okutulur" dedi. Uysal, "İstanbul'da 160 kilometre işleyen metro var. İki sene sonra 294  kilometrelik inşaatlar tamamlandığında, raylı sistemde Londra'yı geçmiş olacağız” açıklamasında bulundu.

Uysal, İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) lise son sınıf öğrencilerini  alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya getirmek  amacıyla Sheraton Grand İstanbulAtaşehir Hotel'de düzenlediği, "Geleceğim Sosyal  Bilimler Zirvesi"ne katıldı.İHÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz'ün yönetiminde yapılan "Şehir ve Medeniyet" konulu oturuma, İBB Başkanı Uysal'ın yanı sıra, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Zirveye katılan gençlere hitap eden Uysal, İstanbul'un dünyada üç ayrı  medeniyete toplam bin 500 sene başkentlik yapmış bir şehir olduğunu ve bunun  başka bir örneğinin bulunmadığını söyledi.

"Dünyada en çok metre inşaatı olan şehir konumundayız"

İstanbul'un trafik sorununa değinen Uysal, doğudan batıya 100  kilometre uzanan ve 15 milyondan fazla nüfusu olan İstanbul'un, trafik problemini  dünyanın birçok şehri kadar çözdüğünü ifade etti. İstanbul'da şu anda 294 kilometre metro inşaatının devam ettiğini ve  yerin altında 25 bin kişinin çalıştığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 160 kilometre işleyen metro var. İki sene sonra 294  kilometrelik inşaatlar tamamlandığında, raylı sistemde Londra'yı geçmiş olacağız.  Hedefimiz, inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde 600 kilometre daha ilave metro  yaparak bin kilometreyi aşmak. Şu anda dünyada en çok metro inşaatı olan şehir  konumundayız. Buna rağmen, mevcut hızla gidersek, önümüzdeki 30 yıl içinde metro  inşaatlarını tamamlayabileceğiz. Daha hızlı nasıl metro yaparız diye çalıştık.  Yeni geliştirdiğimiz formülle inşallah önümüzdeki beş yıl içinde bu 600 kilometre  metroyu ihale etmeyi planlıyoruz. Ondan sonraki üç yıl içerisinde de bu metroları  hizmete alabilirsek, inanıyorum ki dünyanın en meşhur teknik üniversitelerinde bu  ders olarak okutulur. İstanbul'un1000 kilometrelik metro hedefine kısa zamanda  ulaşıp, dünyada trafik sorununu en iyi çözen şehir konumuna gelmesini  hedefliyoruz. Bu planlama sosyal bilimlerin başarısıdır. Sosyal bilim kafası  olmasaydı, bu yatırımlar olamazdı herhalde."

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye  başkanlığından önce sadece 7 kavşak olduğunu, 4,5 yılda ise 37 kavşak yapıldığını  aktaran Uysal, "Şu anda İstanbul'daki kavşak sayısı ise 263. Hedefler bu şekilde  büyüyor. Çöp dağları patlayan İstanbul'dan çöpten elektrik üreten bir İstanbul'a  geldik. Haftada bir suları akan İstanbul'dan, su problemini 2071'e kadar çözmüş  bir İstanbul'a geldik. Kendi problemlerini çözmenin yanında, dünya mazlumlarının  sorunlarını ortadan kaldıracak bir siyaset üretmeye adım atmak, ancak sizlerin  ufkuyla, sizlerin çalışmasıyla olacak. Bu çıtayı daha yükseğe taşımak için biz,  siz gençlere güveniyoruz." diye konuştu.

"Dünyada örnek alabileceğimiz bir ülke yok"

İBB olarak yapmak istedikleri her şeyi en iyi şekilde yapmayı  istediklerini dile getiren Uysal, "En iyileri yapmayı planlamak için de sosyal  bilimlere ihtiyaç var. İstanbul'da belediyecilik olarak eksiğimiz olmakla  birlikte, mütevazı olmaya gerek yok, 'dünyada belediyeciliği şu ülke bizden daha  iyi yapıyor' diyebileceğimiz, örnek alabileceğimiz bir ülke yok." ifadelerini  kullandı.

Kendisinin de hukuk mezunu bir sosyal bilimci ve İbn Haldun  Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olduğunu aktaran Uysal, Türkiye'de ilk defa  İbn Haldun Üniversitesi'nin lisanstan daha çok yüksek lisans ve doktora düzeyinde  eğitim verecek şekilde kurulmasının, eğitim adına çok önemli olduğunu kaydetti.

Sosyal bilimlerin toplumun ve ülkenin geleceği olduğunu belirten  Uysal, sosyal bilimlerin olmaması halinde diğer bilimlerin tek başlarına çok  fazla bir işe yaramağını savunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Osmanlı Devleti'nin çökmemesi için çok büyük işler yapan, çok önemli  okullar kuran Sultan 2. Abdülhamid Han, sosyal bilimlere daha fazla ağırlık  verseydi, şu an ülkemizin durumu daha iyi olabilirdi. Dünyaya hükmeden, dünyayı  yönlendiren yapılara baktığımızda, ardında tekniğe iyi yön veren bir sosyal  bilimler var. En iyileri planlamak için sosyal bilimlere ihtiyaç var."

 

 

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