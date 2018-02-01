İBB Başkanı Uysal: Özel Halk Otobüsleriyle ilgili çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, bu sabah meydana gelen trafik kazası ile ilgili yaptığı açıklamada, özel halk otobüsleriyle ilgili çalışma başlatılacağını belirterek, \"Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar\" dedi.

İstanbul Üsküdar\'da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandıgı kazayla ilgili İBB Başkanı Mevlüt Uysal yazılı açıklama yaptı. Özel halk otobüsleri ile ilgili çalışma başlatılacağını belirten Uysal, şunları söyledi:

\"Bu sabah özel halk otobüsünün sebep olduğu kazada maalesef 3 vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah\'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kazada yaralanan iki vatandaşımız ayakta tedavi ile taburcu olurken, iki yaralı vatandaşımız ile ekiplerimiz hastanede ilgilenmektedir. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu vesile ile Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar.\"



