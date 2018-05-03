İBB BAŞKANI UYSAL GALATA KULESİ'NDE YAPILAN VİDEOMAPPİNG GÖSTERİSİNİ İZLEDİ

*İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

-\"Arkadaşlarımız bana sundukları zaman açıkçası bu kadar etkileyici olduğunu düşünmüyordum. Burada bakınca sanki kule yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor hissini uyandırıyor.\"

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Galata Kulesi\'nde gösterime sunulan Videomapping şovunu izledi.

Galata Kulesi\'nin duvarına 3D teknolojisi kullanılarak, yansıtılan ve Videomapping sistemi diye adlandırılan görsel şov ilgi çekmeye devam ediyor. Gösteride, bugün başlayan ve 2-6 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı\'da yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali\'nin de tanıtımı yapıldı. Bu akşamki gösteriyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da izledi. Gösteriden etkilendiğini belirten Uysal, Gençlik Festivali hakkında da açıklamalarda bulundu.

Uysal, \"İstanbul Gençlik Festivali\'nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Burada Galata Kulesi\'nde hem video gösterisi, hem de festivalin tanıtımını yapıyoruz. İstanbul Gençlik Festivali ağırlıklı olarak gençlerimizin enerjisini, dinamik yapılarını ortaya koyabilmeleri adına faaliyetler olduğu kadar İstanbul\'da gençlerimiz dünyadaki gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri birebir burada gözlemleyebilmeleri. Bunları gözlemlerlerken, ülkemizin ve İstanbul\'un geldiği nokta. Gençlerimiz aynı zamanda enerjilerini, dinamik yapılarını ortaya koyarken, dünyadaki konumumuzun ne olduğunu, geleceğe hangi ufukla bakılması gerektiğini de fark etmiş olacaklar.\" dedi.

\"BU KADAR ETKİLEYİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUM\"

Mevlüt Uysal, Galata Kulesi\'ne yansıtılan gösteriden etkilendiğini belirterek, \"Arkadaşlarımız bana sundukları zaman açıkçası bu kadar etkileyici olduğunu düşünmüyordum. Burada bakınca sanki kule yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor hissini uyandırıyor. Bu şovu ilk bilgisayardan seyrettiğim zaman bu kadar gerçekçi olacağını tahmin etmiyordum. Böyle olunca her akşam bir hayli insan seyretmeye geliyor.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Görsel şovdan detaylar

-Kuleden görüntüler

-İzleyenlerden detaylar

-Uysal\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar



