İBB Başkanı Uysal, başkonsoloslarla buluştu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da görevli başkonsoloslarla Ortaköy’de kahvaltılı çalışma toplantısında buluştu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın göreve geldiğinden bu yana ilk kez gerçekleşen toplantıya, aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Avustralya, Avusturya, Japonya, Çin, Hindistan ve Slovakya’nın da bulunduğu 70 ülkeden temsilci katıldı. İstanbul’da yapılacak çalışmalara dair başkonsoloslara bilgi veren İBB Başkanı Uysal, “Göreve başlamam dolayısıyla sizlerden gelen tebrik mesajları için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul’da görev yapan sizlerle bundan sonra da yakın bir diyalog içerisinde olacağız. İstanbul’un kültürel birikimini daha da derinleştirmek, ortak evrensel değerlerle kültürel etkileşimi artırmak arzusundayız” dedi.

\"İSTANBUL\'UN KAPISI HERKESE AÇIK\"

İstanbul’un bir dünya şehri olduğunu belirten Uysal, “Şehrimizin kapıları her daim, herkese açıktır. Barış, huzur ve farklılıklara saygı bu şehrin kimliği olmuştur. Her milletten, her kültürden insanlara kucak açmıştır. Her duygu, her düşünce ve her inanç bu şehirde uyum içinde yaşar. Diplomasi tarihine baktığımızda da aynı derinliği görürüz. İstanbul asırlar boyu diplomatlar için de önde gelen dünya şehirlerinden biri olmuştur” diye konuştu.

\"BULUŞMALAR DEVAM EDECEK\"

İstanbul’un barış ve hoşgörü şehri olduğunu ifade eden Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kültürleri, asırlar boyu bir arada barış içinde yaşadığı yeni kültürlerle, barış ve esenlik içinde daha da ileriye götürmek arzusundayız. Sizlerle, İstanbul’un kültürel birikimini daha da derinleştirmek, ortak evrensel değerlerimiz çerçevesinde kültürlerarası etkileşimi daha da artırmak arzusundayız. Milletlerarası ilişkilerin barış ve dostlukla uyum içinde yürütülmesinde sizlerin çabaları takdire değerdir. İBB Başkanı olarak, kültürlerarası ilişkilerin barış ve dostluk temelinde daha geliştirilmesi gerektiği inancındayım.”

Uysal, ülke temsilcileriyle buluşmaların devam edeceğini söyledi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(FOTOĞRAF)