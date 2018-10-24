İBB Başkanı Uysal, başkonsoloslarla bir araya geldi; Suudi yetkililer davet edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla bir kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kahvaltıya, gazeteci Cemal Kaşıkcı’nın öldürülmesi ile gündeme gelen Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan yetkililerin davet edilmediği öğrenildi.

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda yapılan programa 53 başkonsolos, başkonsolos vekili ve misyon temsilcileri katıldı. Şehirler ve ülkeler arasındaki işbirliğini değerlendirmek ve güçlendirmek için yapılan etkinlikte konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, şunları söyledi:

“Konsoloslarla diyalog kurmada iki türlü görevimiz olduğunu düşünüyorum. İlki şehrimizde yaşıyorsunuz. Size daha iyi hizmet sunabilme adına irtibat halinde olmalıyız. İkincisi de sizlerin aracılığı ile ülkeleriniz arasında irtibat ve diyalog oluşturulmalı. Böylece halklar arasındaki etkileşimler daha iyi olacaktır. Hedefimiz bu diyalogun şehrimize, ülkemize ve dünyamıza barış getirmesidir. Büyükşehir olarak, şehrimizi nüfusu 15 milyonu bulan megapol şehirlerden birisi. Bu şehirde yaşamak bir ayrıcalık. Aynı zamanda bu şehrin yoğunluğunda yaşamanın verdiği zorluklar var. Biz yöneticiler olarak bu zorlukları ne kadar ilgilileri ile ne kadar paylaşırsak o kadar rahatlayabiliriz. Bu anlamda sizinle irtibatımız ne kadar iyi olursa sorunları o kadar çözebiliriz. Özellikle ülkelerinizden şehrimize gelen misafirlerin yaşadığı sorunları çözmek için çok ciddi işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu dayanışma aynı zamanda kültürel işbirliğine de dönüşebilirse o zaman dünyada huzurun ve barışın daha iyi olacağını düşünüyorum."