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İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL, 150 AVUKAT VE ÇALIŞANLARIYLA YARIN SİLİVRİ'DE OLACAK 

Haber: İstanbul DHA FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Saraçhanedeki Merkez binasını işgal girişimiyle ilgili İstanbul 26

26 Kasım 2017 19:18

Haber: İstanbul DHA
FETÖ\'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin Saraçhanedeki Merkez binasını işgal girişimiyle ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşması için İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve 150 İBB avukatı Silivri\'de olacak.
İBB tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Vatan haini FETÖ/PDY Terör Örgütüne mensup teröristler tarafından, 15 Temmuz 2016 tarihinde  kanlı \'Darbe Girişimi\' sırasında  İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Saraçhanedeki Merkez Binasını işgal etmek için girişimde bulunulmuştu. Vatandaşların ve polislerin yoğun mücadelesiyle işgal önlenmiş ancak vatan hainleriyle çıkan çatışmada birçok vatandaşımız şehit olmuş ve yaralanmıştı.  İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşması 27 Kasım 2017 günü Silivri Ceza İnfaz Kurumları duruşma salonunda yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 150 İBB Avukatı Silivri\'de olacak. Slivri\'de duruşmaları İBB, İSKİ, İETT, Şirketlerin temsilci yöneticileri ve çalışanları da gelişmeleri dışarıdan  takip edecek.\"

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