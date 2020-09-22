İBB Başkanı İmamoğlu: Şurada ödediğimiz KDV'ler, vergiler zulümdür

Dudullu-Bostancı metro hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni havalimanı metro hattıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Bakanlığın bu işe el atması doğru bir hamleydi. Bu tür doğru işlerin yapılmasını biz alkışlarız, gurur duyarız" dedi.

Raylı sitemler gibi toplu taşıma unsurlarının birtakım muafiyetlere sahip olmasını arzu ettiklerini de ifade eden İmamoğlu, "Şurada ödediğimiz KDV'lere, vergilere bence yazıktır. Bu tür şeyler, zulümdür. Bunlarla çok daha ciddi yatırımlar yapabiliriz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı önceki yönetim tarafından durdurulan, finansman sorunu çözüldükten sonra 10 Temmuz’da yeniden başlatılan Dudullu-Bostancı Metro hattındaki çalışmaları yerinde inceledi.

“Durmuş bir hat olarak teslim almıştık burayı

İnceleme gezisinde İmamoğlu'na; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy eşlik etti.

Alpkökin ve Soy'dan çalışmalarla bilgi alan İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de istasyon alanında gerçekleştirdi. Hattaki çalışmaların oldukça hızlandığını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Açıldığı andan itibaren, 450-550 bin kişi günlük yolcu sayısına erişme ihtimali olan, güçlü bir hat. Hem deniz yoluyla buluşması hem Dudullu da sanayi tesisleriyle, başta Marmaray olmak üzere diğer hatlarla kesişmesi, bu hattı çok değerli bir konuma taşıyor.

2021'de biz, bu hattı hayata geçirmek istiyoruz. Hem burada öz finansmanı konusunda belediyemizin hem de diğer dış kaynaklar noktasında, çok verimli olacağını bildiğimiz bu hatta dönük, yoğun bir gündemle tanışıyoruz.

Durmuş bir hat olarak teslim almıştık burayı. Etkin hale getirmek, bizi memnun etmiştir. Ama bizi esas mutlu edecek olan, burayı tümüyle bitirmiş olmak. Kaldı ki burası, bir transfer noktası. Burada 900 araçlık, Kozyatağı'nda 2 bini aşan bir otoparkımız var. Burası, aynı zamanda ‘park et-devam et' modelimiz için de çok kıymetli noktalar. Bütün gücümüzle, var gücümüzle bu hattı bitirmek ve İstanbulluya kazandırmak istiyoruz."

“Raylı sistemler birtakım muafiyetlere sahip olmalı"

İmamoğlu, gazetecilerin, “Bakanlık da İstanbul Havalimanı istikametinde bir metro hattı yapıyor, siz de burayı. İkisinin ayrı olması sizi üzüyor mu” sorusuna bakanlığın başka şehirlerde de yaptığı hatların olduğunu hatırlatarak şu yanıtı verdi:

"Yeni İstanbul Havalimanı, açıkçası İstanbul’un çok da uzun vadeli master planlarından olan bir şey değildi. İstanbul’un gündemine ‘pat' diye gelince, bunu Büyükşehir Belediyesi’nin çözmesi zaten beklenemezdi. O dönemde bakanlığın bu işe el atması doğru bir hamleydi. Bu tür doğru hamlelerin, bu tür doğru işlerin yapılmasını biz alkışlarız. Rekabet değil, tam aksine beraber İstanbulluya kazandırılmasının keyfini yaşarız. Gurur duyarız. Yapanı alkışlarız. O bakımdan Bakanlığın bu tür hamlelerini alkışlıyoruz.

Bizi kaygılandıran ve üzen durum şuydu ilk başta: Yapılmış bir kısım ihalelerin Büyükşehir nezdinde, kaynak sorunu çözülmeden, projeleri netleşmeden, tümüyle kredilendirilmesi sağlanmadan başlanmasının özellikle raylı sistem yatırımlarında tıkanmalara sebep olacağı net.

Yani bunların öz kaynak modeli ile döndürülmesi çok güç. Yani siz, bütün raylı sistem yatırımlarınızın yüzde 10’unu, 15’ini kendi öz kaynaklarınızla çözebilirsiniz. Bakanlık, kimin bakanlığı? Hepimizin bakanlığı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlığı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyesi.

“Buraya ödediğimiz vergi zulümdür”

Bir şeyi daha alkışlamak isteyebiliriz. Özellikle raylı sitemler gibi toplu taşıma unsurunun birtakım muafiyetlere sahip olmasını arzu ederiz. Yani Bakanlığın bunu çalışması lazım. Şurada ödediğimiz KDV’ler, şurada ödediğimiz vergilere bence yazıktır. Bu tür şeyler, zulümdür. Bu tür katkılarla biz, aslında çok daha ciddi yatırımlar yapabiliriz diye düşünüyorum.

Bu muafiyet kısmı çok değerli. Çok büyük rakamlar tutuyor. Bunları çözersek el birliği ile yatırımlarımızı, bu anlamdaki çağdaş yatırımlarımızı daha güçlü seviyelere taşıyabiliriz."