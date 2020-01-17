İBB Başkanı İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği 4 sayfalık mektupta ne yazıyordu?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı 4 sayfalık mektubun detaylarını yazdı.

TIKLAYIN | Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan İmamoğlu toplantıya katılmayacağını açıkladı

4 sayfalık mektubun “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan” hitabıyla başladığını dile getiren Fırat, “Kamuoyuna yansıyan bilginin aksine, Kanal İstanbul projesinin neden yapılmaması gerektiğine ilişkin İmamoğlu’nun gerekçeleri mektupta yok. Peki ne var? Melen Barajı etrafında dönen tartışma. Şehir hastanesine giden metro hattının durması konusundaki tartışma. İstanbul’da Kanal İstanbul proje güzergâhındaki arazi hareketliliği tartışması” ifadesini kullandı.

Fırat, İmamoğlu’nun mektubunda Erdoğan’ın üç bakan tarafından yanlış bilgilendirildiği görüşünü de yazdığını belirtti.

Fırat bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Mektupta, bakanlıkların iddiaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tezleri ve karşılaştığı zorluklar yer aldı. Hem bakanlıklar hem de bürokraside karşı karşıya kaldıkları zorluklar anlatıldı. İmamoğlu, “Bu sistematik yanlışlıklar hükümet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki normalleşmeyi engelliyor” ifadesini kullandı. Talebinin “Hükümet ile İBB arasında normalleşme sürecine geçilmesi” olduğunu belirtti. “İstanbul’un sorunlarını hükümetimizle birlikte çözmek istiyoruz” temennisi de yer aldı. Mektubun son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebini hatırlatarak “Arzu ettiğiniz her konuda bilgi ve belge sunmaya hazırım” dedi.

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Ne olmuştu?

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan Ekrem İmamoğlu programın değiştirilmesine tepki olarak toplantıya CHP'li belediye başkanları ile birlikte katılmayacaklarını açıkladı. İmamoğlu, toplantı öncesi Erdoğan'a 4 sayfalık bir mektup verdi.