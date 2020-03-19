T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan yaşlılara uyarı: Toplu ulaşım oranınız hâlâ yüksek görünüyor, lütfen toplu alanlardan uzak durun

19 Mart 2020 13:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, analizlerde yaşlıların hâlâ toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam ettiklerinin altını çizerek uyarıda bulundu. 

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim; korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun." ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

ekrem imamoğluİBBanalizyaşlı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24