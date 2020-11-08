İBB Başkanı İmamoğlu'ndan hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim’de hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz ve oğlu Hasan Yılmaz’a taziye ziyaretinde bulundu. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Yılmaz Ailesi’nin Beykoz’daki evlerine giden İmamoğlu, Yılmaz ile geçmişe dayalı bir dostluklarının olduğunu belirtti.

72 yaşında hayata gözlerini yuman Yılmaz’ı “baba dostu” olarak tanımlayan ve onunla sohbet etmekten büyük keyif aldığını aktaran İmamoğlu, Yılmaz Ailesi’ne baş sağlığı dileğinde bulundu.