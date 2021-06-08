İBB Başkanı İmamoğlu: Marmara Denizi’nin temiz kalması ve korunması için herkesle sonuna kadar iş birliği yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Denizi'ndeki deniz salyasına ilişkin olarak, "Marmara Denizi’nin temiz kalması ve korunması için herkesle sonuna kadar iş birliği yapacağız" paylaşımını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Marmara Denizi’nde müsilaj temizlik çalışmasına katıldıklarını belirten İmamoğlu, "Marmara Denizi, gözümüz gibi bakmamız gereken hassas bir deniz. Temiz kalması ve korunması için herkesle sonuna kadar iş birliği yapacağız." ifadesini kullandı.