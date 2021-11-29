İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenen B40 Zirvesi’nde konuştu: Yepyeni bir sayfa açmak için buradayız

Balkan ülkelerinin belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul’da buluştu. İBB’nin, kurum tarihinde ilk kez düzenlediği ‘B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi’, 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarının katılımıyla başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, “Onlarca yıldır ‘Balkanlar’ ya da ‘Balkanlaşma’ sözü, uluslararası literatürde; etnik ayrımları, sınır anlaşmazlıkları ve çatışmaları tanımlamak için kullanıldı. Oysa bizler bugün, bölgemiz için yepyeni bir sayfa açmak için buradayız” dedi.

Dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları, iklim ve mülteci krizleri gibi hayati önemdeki konuların ülke sınırlarını aşan küresel ölçekteki problemler olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu büyük sorunların çözümünün, bölgesel iş birliği ve dayanışma yoluyla mümkün olabileceğini bildiğimiz için bugün bir aradayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarını bir araya getiren, 29-30 Kasım tarihleri arasında 2 gün sürecek, “B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi”ni topladı. İBB tarihinde bir ilk olan ve Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye, alfabetik sırayla; Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojičić, Dıraç Belediye Başkanı Emiriana Sako, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokić, Laktasi Belediye Başkanı Miroslav Bojić, Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis, Patras Belediye Başkanı Konstantinos Peletidis, Potgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vuković, Sarayevo Belediye Başkanı Benjamina Karić, Skopje Belediye Başkanı Danela Arsovska, Split Belediye Başkanı Ivica Puljak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve Trikala Belediye Başkanı Dimitris Papastergiou katılım sağladı.

“Uzun süredir hayalini kurduğumuz bir birliktelik”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuklarını İngilizce selamladı. İmamoğlu, konuşmasının İngilizce bölümünde, “Bu buluşma, esasen uzun süredir hayalini kurduğumuz bir birlikteliktir. Bugün İstanbul’da, bizlerle bu hayale ortak olduğunuz için, öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün hep birlikte tarihi bir başlangıca imza atıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu birlikteliği sürdürmeyi başarırsak, sadece Balkan coğrafyası için değil, tüm Avrupa ve dünya için de ilham verici bir model inşa edebiliriz. Toplantımızın ortak dili İngilizce. Ama İstanbul’da düzenlediğimiz bu ilk toplantımızda, dileyen başkan İngilizce, dileyen başkan ise kendi anadilinde konuşabilsin diye, toplantımızda hemen her Balkan dili için simultene çeviri alt yapısı sunuyoruz. Ben de konuşmamın bundan sonraki bölümünü kendi ana dilimde ve Türkçe yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi bir geleceği birlikte inşa etmek için buluştuk”

Geçen hafta Bulgaristan’da yaşanan otobüs kazasında yaşamının yitirenleri anan İmamoğlu, “Bu trajik olay, aramızda sınırlar olsa da, mutluluk ve acıda ne kadar birbirimize yakın olduğumuzun hatırlatmasıydı. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Türkiye’de yakınlarını kaybeden herkese baş sağlığı diliyorum” dedi. “Bugün, 24 Balkan belediyesi olarak, yeni bir iş birliği zemini oluşturmak, kentlerimizin ve bölgemizin geleceğine dönük yeni bir vizyon geliştirmek için birlikteyiz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Onlarca yıldır ‘Balkanlar’ ya da ‘Balkanlaşma’ (Balkanization) sözü, uluslararası literatürde; etnik ayrımları, sınır anlaşmazlıkları ve çatışmaları tanımlamak için kullanıldı. Oysa bizler bugün, bölgemiz için yepyeni bir sayfa açmak için buradayız. Biz, daha güçlü bir iş birliği ve daha iyi bir geleceği birlikte inşa etmek için buluştuk. Bu toplantıya katılan Sayın Belediye Başkanları, bugün sadece kendi şehirlerine hizmet etmekte kalmayıp, aynı zamanda Balkanların Avrupa içindeki demokratik geleceği adına da önemli bir hizmette bulunuyorlar. Yerel yönetimler olarak karşı karşıya olduğumuz çevre ve iklim sorunları, mülteci krizi, enerji yönetimi ve daha ileri demokrasi özlemi gibi hayati önemdeki konular, ülke sınırlarını aşan küresel ölçekteki konulardır.”

“Büyük sorunların çözümü, bölgesel iş birliğiyle mümkün”

Bir kentte yaşanan herhangi bir sorunun, diğer şehirlerin de ortak meselesi haline geldiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu büyük sorunların çözümünün, bölgesel iş birliği ve dayanışma yoluyla mümkün olabileceğini bildiğimiz için bugün bir aradayız. Bu çerçevede bölgesel, güçlü bir inisiyatif olarak önerdiğimiz ve sizlerle birlikte şekillendirdiğimiz ‘B40 Balkan Şehirleri Ağı’nı geliştirmek için ilk adımı atıyoruz” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Atina ve Tiran Belediye Başkanlarıyla bir araya geldiğini aktaran İmamoğlu, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra da Saraybosna’ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı. “Önümüzdeki süreçte, diğer başkanlarımızla da çeşitli fırsatlarla buluşmak ve kentlerimiz arasında dostluk köprüleri inşa etmek isterim” diyen İmamoğlu, "B40 Ağı’nın, tüm Balkan şehirlerinin eşit ve dostane bir düzlemde temsil edildiği, ortak hedeflere birlikte ulaşmak için çok önemli bir platform olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“AB’nin çoğulcu demokrasi modeli hepimiz için bir ideal”

İmamoğlu, “B40 Balkan Şehirleri Ağı”nın hedeflerini, “Yerel yönetimler eliyle daha iyi iş birliği fırsatları yaratmayı; Balkanlar’ın Avrupa vizyonuna ve değerlerine bölgesel katkı sağlamayı; şehirciliğe dair yeni fikirleri ve iyi örnekleri transfer ederek daha iyi bir geleceği birlikte kurmayı; mülteci krizi ve Kovid-19 gibi büyük ve global sorunlar karşısında dayanışmayı; toplumlarımız arasında barış ve kardeşliği güçlendirmeyi hedeflemektedir” sözleriyle aktardı.

“Güneşin doğudan doğması nasıl yalın bir gerçekse, Avrupa’nın İstanbul’dan ve Balkanlardan başladığı da aşikardır” diyen İmamoğlu, “Avrupa Birliği’nin temsil ettiği çok uluslu, çok kimlikli ve çoğulcu demokrasi modeli, hepimiz için bir idealdir. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, uzlaşma kültürü ve özgürlükler kentlerimizde yaşayan milyonlarca insan için ortak hedeflerdir. Bu ortak hedefler, B40 ağının temelidir. İnancım odur ki; bugün başlattığımız ‘B40 Ağı’, Balkan şehirleri arasında aynı zamanda bir barış ve demokrasi ağı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Balkan şehirlerine “b40’a katılım” çağrısı yaptı

Çoğulculuk, toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet ve hukukun üstünlüğü kavramlarının ülkeler kadar, yerel yönetimler için de önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ben, Balkanların sinerjisine, Balkan kentlerinin ortaya koyacağı örgütlenme becerisine yürekten inanıyorum. Çünkü çok kültürlü yapısı, insan kaynaklarının çeşitliliği ve dinamizmi ile Balkanlar bölgesi, çok sayıda oyun kurucu roller üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de önemli bir Balkan çocuğu olarak, bizim için değerli bir rol modeldir” dedi.

Zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden İmamoğlu, “Bugün başlattığımız bu önemli platformun, çok daha güçlü hale gelmesi için, tüm Balkan belediyelerini ‘B40’a katılmaya davet ediyorum. Sizleri de gerek kendi ülkelerinizdeki belediye başkanı dostlarınızı, gerekse diğer ülkelerdeki meslektaşlarınızı bu networke katılmaları için cesaretlendirmenizi bekliyorum” çağrısında bulundu.

Belediye başkanlarına şehir turu

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından katılımcı belediye başkanları, alfabetik sırayla söz alarak, ortak sorunlar konusunda birlikte çalışılabilecek alanlarla ilgili mesajlarını paylaştı.

Zirvede, açılış konuşmalarının ardından, “Balkan Şehirleri arasında Ortak bir Platform Kurmak” konulu bir panel gerçekleştirilecek. Panelin ardından katılımcı belediye başkanları, İmamoğlu’nun rehberliğinde, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kemerburgaz’daki “Atık Yakma Tesisi ve Biyometanizasyon Tesisleri”ni gezip, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattını deneyimleyecek. Zirve, yarın da farklı etkinliklerle devam edecek.