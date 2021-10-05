İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: 6 Ekim'de toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle 6 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sosyal medya hesabından İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim 2021 (yarın) toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.
İmamoğlu, kutlama etkinliklerinin Gülhane Parkı'nda gerçekleşeceğini belirtti. Etkinlikte Ceylan Ertem konseri ve Sunay Akın söyleşisi yapılacak.