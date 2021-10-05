T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: 6 Ekim'de toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek

05 Ekim 2021 11:23

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle 6 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sosyal medya hesabından İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim 2021 (yarın) toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.

İmamoğlu, kutlama etkinliklerinin Gülhane Parkı'nda gerçekleşeceğini belirtti. Etkinlikte Ceylan Ertem konseri ve Sunay Akın söyleşisi yapılacak.

ibbistanbulun kurtuluşekrem imamoğlutoplu taşımaücretsiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24