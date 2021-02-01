İBB Başkanı İmamoğlu: Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösterirken, "Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez" dedi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yetkili makamlarla görüştüğünü belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi'ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Diyaloğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek."

"Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim"

Daha sonra yaptığı paylaşımda da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile görüşeceğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gençlerle diyalog kanalları asla kapatılmamalı. Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim."

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Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bugün Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edilmiş ve toplamda 106 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından Boğaziçi Üniversitesi içinde kalan öğrenciler, rektörlük önüne yürüyerek kampüste protestolarına devam etmişti. Öğrencilerin kampüsteki eylemlerini sürdürmeleri üzerine polis konvoyu kampüse girerek öğrencilere müdahale etti.

Kampüsün içine giren yüzlerce polis ekibi, anonslarında sokağa çıkma yasağının başladığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin 'yasa dışı' olduğu söylendi. Polis müdahalesinde 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı.