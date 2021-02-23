İBB Başkanı İmamoğlu: Başıbüyük-Samandıra arası 10 dakikaya inecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Başıbüyük-Samandıra arasında yoğunlaşan trafik akışını, yaklaşık 40 dakikadan 10 dakikaya düşürecek otoyol inşaatında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, “5,6 kilometrelik bir hat; 2 gidiş, 2 geliş. Asfaltlamasından aydınlatmasına, bütün eksikleriyle inşallah Haziran ayı itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 30-40 dakika yerine, 10 dakikalık bir yolculukla E-5’ten, Maltepe’den hemen Sancaktepe-Sultanbeyli hattına TEM yoluyla buluşma imkanı sağlayacak” dedi.

Yol projesi 2017’de başladı. Projede, 2017 Haziran’ına kadar yaklaşık yüzde 60 oranında ilerleme sağlandı. İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından çalışmalar hızlandı ve proje bitme aşamasına geldi. İmamoğlu, yol inşaatının devam ettiği şantiye alanında, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte incelemelerde bulundu. Bölgede ana yerleşkesi bulunan Maltepe Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar da şantiye alanında İmamoğlu ve Kılıç’la buluşarak taleplerini dile getirdi. İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan her iki Başkan, yolla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu: 30-40 dakikalık yol 10 dakikaya inecek

İstanbul’da yoğun trafik sıkışıklarının yaşandığı belli noktalar bulunduğunu belirten İmamoğlu, yapımı devam eden Başıbüyük-Samandıra hattının da bu yerlerden biri olduğunu aktardı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Anadolu yakasında, E-5 ve TEM hattı üzerinde çok ciddi bir rahatlama sağlanacağını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Güzergah üzerinde aynı zamanda bir takım dere ıslahı çalışmaları çok değerli oldu; taşmalar engellendi. Aynı zamanda çok özel faydalanacak kurumlarımız da var Maltepe Üniversitesi gibi. Değerli bir güzergah. Yaklaşık 5,6 kilometrelik bir hat; 2 gidiş, 2 geliş. Asfaltlamasından aydınlatmasına, bütün eksikleriyle inşallah bahar sonunda, haziran ayı itibariyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 30-40 dakikalık bir sıkışma hattının yerine, böyle bir 10 dakikalık yolculukla E-5’ten, Maltepe’den hemen Sancaktepe-Sultanbeyli hattına TEM yoluyla buluşma imkanı sağlayacak. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. İnşallah Haziran ayında geliriz, buradan araçlarımızla geçeriz, etrafı da ziyaret ederiz. Şimdiden hayırlı olsun”

Ali Kılıç: Çok ciddi bir rahatlık sağlayacak

Ali Kılıç da yolun Maltepe ve çevresine kazandıracağı avantajları, “Çalışmayla, Bostanlı’dan başlayan Sancaktepe ve Sultanbeyli’ye doğru E-5’ten TEM yoluna geçen alanda çok ciddi bir rahatlık sağlayacak trafiğe. Daha önce Kartal üzerinden bağlanıyorduk. Bu yolun açılmasıyla birlikte, bölgede yaşayan hemşehrilerimiz müthiş bir rahatlığa kavuşacak” sözleriyle dile getirdi.