İBB Başkanı İmamoğlu: Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm yurtlara ücretsiz iBB WİFİ altyapısı kurabileceklerini duyurdu.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz." ifadesini kullandı.

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