İBB, Ayasofya'ya gelenlere ücretsiz maske ve seccade dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk Cuma Namazında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı.

İBB Saraçhane binasında yapılan toplantıda, Eminönü-Yenikapı–Kazlıçeşme ve Sultanahmet Meydanlarında oluşabilecek sorunları önlemek üzere bir dizi tedbir alındı.

İETT ücretsiz ring sefer yapacak

İBB, tarafından alınan kararlar şöyle:

İETT, Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ring sefer yapacak. Ulaşım ücretsiz sağlanacak.

Eminönü – Sultanahmet - Beyazıt çatalında tramvay seferleri yapılmayacak.

Haliç Köprüsü üzerinde devam eden derz çalışması durdurulacak.

Eminönü İtfaiye istasyonu personel sayısı artırılacak; Yenikapı – Kazlıçeşme Meydanlarında 1’er adet, Sultanahmet Meydanında 2 adet görevli araç konumlandırılacak.

Kazlıçeşme – Yenikapı – Sultanahmet Meydanı – Beyazıt Meydanı - Eminönü hattında, 25 araç 100 personelle, vatandaşların güvenli şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Gülhane içerisinde bulunan Kandil Restoran ve BELTUR Mobo Büfe 24 Temmuz Cuma günü 07:00– 17:00 saatleri arasında kapatılacak.

Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane’deki İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek; hizmetin aksamaması için alandaki personel sayısı artırılacak.

Mobil büfe ve çadırlar kurulacak