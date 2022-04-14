İBB araştırması: İstanbullular kırmızı et ve yağ ürünlerini artan market fiyatlarından sonra almakta zorlanıyor

Son üç ayda Türkiye’nin gündeminde ilk sırada ürünlere gelen zamlar yer aldı. Katılımcıların yüzde 27,2’si et, yağ, şeker gibi market ürünlerine; yüzde 24,5’i elektrik, doğalgaz, su faturalarına yapılan zamların mart ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti. Katılımcılara göre Türkiye gündeminde üçüncü sırada yüzde 18,6 ile Ukrayna-Rusya Savaşı yer aldı.
Katılımcıların yüzde 45,6’sı kırmızı et, yüzde 36,5’i ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerini artan market fiyatlarından sonra hiç alamadığını ifade etti. Bu ürünleri süt ve süt ürünleriyle sebze meyve takip etti.
İstanbulluların yüzde 53,3’ü yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor
Mart ayında İstanbulluların yüzde 53,3’ü yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti. Ocak ayında katılımcıların yüzde 52,9’u, şubat ayında yüzde 47,9’u Türkiye’nin ekonomik durumunun kötüleşeceğini belirtirken, mart ayında ekonominin daha da kötüleşeceğini düşünenlerin oranı 2022’in en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 53,3’e yükseldi. Katılımcıların yüzde 24,9’u ekonominin seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 21,8’i ekonominin iyileşeceğini ifade etti.