İBB araştırması: İstanbullular kırmızı et ve yağ ürünlerini artan market fiyatlarından sonra almakta zorlanıyor

İstanbul Barometresi 2022 Mart Raporu'na göre, zamların ardından kırmızı et, ayçiçek ve zeytinyağını alamayanlar oldu. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi ise 7,7 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul Barometresi 2022 Mart Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, İstanbulluların yüzde 45,6’sı kırmızı et, yüzde 36,5’i ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerini artan market fiyatlarından sonra hiç alamadığını belirtti.

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