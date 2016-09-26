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Yaşam

İBB Altunizade'deki dört katlı binayı Sinan Çetin'in okuluna tahsis etti

Rapor, 23 Eylül'deki İBB Meclis oturumunda oylandı

26 Eylül 2016 11:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi mülkiyetindeki binayı yönetmen Sinan Çetin’in kurucusu olduğu Plato Meslek Yüksek Okulu’na tahsis etti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi mülkiyetindeki binayı ünlü yönetmen Sinan Çetin'in kurucusu olduğu Plato Meslek Yüksek Okulu'na tahsis etti. İBB Mesken Müdürlüğü, 9 Eylül günü başkanlık makamına yazı göndererek mülkiyeti İBB'ye ait olan Üsküdar Altunizade'de 12 ada 127 parsel üzerinde bulunan depolu dükkan ve büro niteliğindeki 7 bağımsız bölümden oluşan binanın Plato Meslek Yüksek Okulu'na tahsis edilmesini talep etti. Mesken Müdürlüğü tahsisin bedelsiz ve 5 yıl süreyle olmasını istedi. Talep; Hukuk, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından değerlendirildi. Komisyonların ortak raporunda 534 metrekarelik parsel üzerindeki binanın 5 değil 3 yıl süreyle ve bedelli olarak Plato Meslek Yüksek Okulu'na tahsis edilmesini uygun bulundu.

Rapor, 23 Eylül'deki İBB Meclis oturumunda oylandı. Tahsis, CHP'lilerin muhalefetine karşın AKP grubunun oyları ile kabul edildi. CHP grubu, kamuya ait bir binanın vakıf okuluna verilmesinde kamu yararı bulunmadığı için karara karşı çıktı. 

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Sinan ÇetinPlato Meslek YüksekokuluAltunizade

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