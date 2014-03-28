Büyükşehir Belediyesi, Ali Bulaç'ın haftalık derslerine son verdi

Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç’ın 4 yıldır devam ettiği “Batı Aydınlanması ve İslam Dünyası Üzerindeki Etkileri” konulu dersleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Başkanlığı tarafından iptal edildi.

Bulaç, belediye tarafından desteklenen derslerin iptal edildiğini okurlarına köşesinden duyurdu. Geçerli hiçbir sebep sunmadan derslerin iptal edilmesini, yaşanan son olaylara bağlayan Bulaç, “Yine de kimsenin günahını almak istemem. Ama derslerimiz teorik düzeydeydi ve siyasi bir yönü yoktu. Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. İhtimal ki bu son olaylardan sonra böyle bir karar almışlar.” dedi.

Ali Bulaç ’ın dersleri 4 yıldır her ayın son perşembe günü yapılıyordu. Dersler için önce Tarık Zafer Tunaya daha sonra da Fatih Ali Emiri Kültür Salonu kullanılıyordu. Büyükşehir bu yerler konusunda destek veriyordu. Bulaç, köşesinde yaptığı duyuruda, “Biz bu 4 senelik sürecin ilk senesinde ‘Modernite’ konusuna yer verdik. İkinci senemizde ‘Medeniyet’i anlattık. Üçüncü senemizde ‘Bilgi Teorisi’ne yer verdik. Son senemizde ise siyaset teorisini ders olarak veriyorduk. Yani derslerimiz teorik düzeyde derslerdi. Siyasetle alakası yoktu. Geçen ay beni aradılar ve derslerin iptal edildiğini söylediler.” ifadelerini kullandı. Bu konuda konuştuğumuz Ali Bulaç ise köşe yazısında okurlarıyla paylaştığı notu aslında yazmayı düşünmediğini ama derse devam eden öğrencilerin ısrarlı mesajlarından sonra kaleme aldığını söyledi. “40-50 kişilik devamlı bir öğrenci grubumuz vardı bizim. Hatta şehir dışından; Gebze’den ve Ankara’dan gelenler vardı. Ankara’dan uçakla sabah ve öğle vaktinde gelip ders bittikten sonra yine uçakla geri dönüyorlardı. Geçen ay ders var diye gelenler üzülerek geri döndü.” diye konuştu. İstanbul

Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’na yine de teşekkür ettiğini söyleyen yazar, “2 ay daha sabretmelerini beklerdim. 2 ay sonra programımız zaten bitecekti. Çünkü derslerimiz ekim-mayıs aralığındaydı. Ama kısmet olmadı. Geçerli hiçbir sebep sunmadan derslerimiz iptal edildi.” diyerek kırgınlığını belirtti. Kültür Dairesi Başkanlığı’nın dersleri iptalinden sonra salon arayışı ile ilgili hiç beklemediği kadar destek aldığını vurgulayan Ali Bulaç, “Hiç tahmin etmiyordum bu kadar destek alacağımı. Yani beni bir sürü yerden arıyorlar. ‘Biz salon temin etmeye çalışalım.’ diye. Hatta birisi, ben evimi açayım. Çok geniş bir evim var, gelin derslerinizi burada yapın, dedi.” ifadelerini kullandı. Bunları duyunca çok duygulandığını söyleyen usta yazar, “Uygun bir salon bulursak 2 aylık dersimizi de yapıp bitireceğiz inşallah.” dedi. Ali Bulaç’ın iptal edilen programıyla ilgili bilgi almak için aradığımız Kültür Dairesi Başkanlığı görevlileri, konu ile ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirttiler.