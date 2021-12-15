İBB AKP Meclis Üyesi Bilmen: Gerçekleşmiş enflasyon ülkede yüzde 36,2

Suya zam teklifinin görüşüldüğü İSKİ Genel Kurulu'nda söz alan İBB AKP Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen, "Yeniden değerleme oranı gerçekleşmiş enflasyon demektir. Biz burada öteden beri, CHP grubunun da aslında istediği ‘enflasyon oranında zam yapın’ talebini yerine getirmiş oluyoruz. Gerçekleşmiş enflasyon ülkede yüzde 36,2. Biz de o çerçevede bir artış yapıyoruz" diye konuştu.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı bu sözlere “Ben söylesem itiraz ederlerdi ama ben söylemedim onlar söyledi” şeklinde karşılık verdi.