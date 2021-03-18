İBB AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Belediye şirketinin yönetimini başkan atamalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu, “Danıştay'ın belediye şirketlerine yönetici atama yetkisini meclislere vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Belediye başkanının atama yapmasını daha doğru buluyorum. Ama meclisin şirketleri denetleyebileceği yöntem geliştirilmeli. İBB'nin son iki yılını inceleyin. Kim denetliyor?” yanıtını verdi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Göksu,"Geçmişten beri böyle." dedi.

Göksu sorulara şu yanıtları verdi:

– Niye değiştirmediniz?

Geçmişe sormak lazım tabi.

– Geçmişte siz vardınız.

Meclis'te şirketin denetleyeceği bir yöntem gelmeli. Söyleyeceğim şey budur.

– O gün belediye sizde olduğu için mi sorun çıkmıyordu?

Bizim dönemimizde yönetim kurulu üyeleri kimler oluyordu? Bir de şimdi kimler oluyor, bir bakın.

– Fark ne?

Bizim dönemde belediye personeli olurdu. Müdürler, şube müdürleri, daire başkanları. Şimdi eş dost, partinin adayı…

– Neden yazılı hale getirmediniz?

Hayat dinamiktir. Bizim dönemimizde büyükşehir bürokrasisi partizanlıktan uzaktı. Şimdi bakıyorum, yönetim kurullarına genel başkan danışmanları, başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri geliyor. Nasıl adalet tesis edilecek?

– Kaç kişi var?

Çok var.

– Kaç kişi?

Sayı diyemem.

– Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki yetki neden İBB'den alınıp hükûmete verildi?

Büyükşehir alanları genişletildi. Burada Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının olmasından doğal ne olabilir? Büyükşehir büyüdüğü zaman bakanlıkların devreye girmesi gereken birimler ortaya çıkıyor.

– İBB, AK Parti'deyken olmayan ihtiyaç neden 31 Mart'tan sonra ortaya çıkıyor?

Neden hükûmetler reform yapar?

– Bazıları siyasal ihtiyaçlar için yapar.

Bazıları toplumsal ihtiyaçlar için. Bazıları hayatın gerçekliğiyle ortaya çıkan ihtiyaçlardır.

– İhtiyaçlardan biri belediyeyi kaybetmek olamaz mı?

Hiç alakası yok!

– Galata Kulesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmesi…

Ayrıntısını bilmediğim konuda konuşamam.

-Sizce İstanbul'u neden kaybettiniz?

Bir koalisyon ve iş birliği var.

– Siz her şeyi yaptınız, buna rağmen mi oldu?

Bizim oyumuzda düşme yok.

– Hata yapmadınız mı?

Bakalım kamuoyu araştırmalarına. İBB, bizim dönemimizde yüzde 65-70'in altında başarı oranına düşmezdi.

– O zaman Kadir Topbaş'ı niye görevden aldınız?

Kadir ağabey istifa etti. Biliyorsunuz, Yenikapı Meydanı'na Kadir ağabeyin adını verdik.

– Orada herhalde hayat hikâyesi olacak.

Tabii.

– Vaktinden önce görevinden ayrıldığı da yazacak mı?

Neden yazalım?

– AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin şirketine Esenler Belediyesi'nde ihale verdiniz mi?

Kabaktepe'nin bizim belediyeden aldığı hiçbir ihale yok. Sadece geçen temmuzda bizden iş alan bir şirketin ortağı olmuş. Bizimle bir ilgisi hiç olmamış.

– Bu şirket arkadaşlarınıza mı ait?

Sahibi kim bilmiyorum. Bizde ihaleler açıktır."

Ne olmuştu?

Danıştay, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisini belediye başkanlarından alarak belediye meclisine verdi. Karara göre; belediye başkanları, belediye şirketlerinin yönetimine belediye meclislerinin onayı olmadan yönetici atayamayacak. Böylece AKP'nin ağırlıkta olduğu İstanbul ve Ankara meclislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın atama yetkileri sınırlandırılacak.

TIKLAYIN | Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yetkileri sınırlandırıldı; şirket atamalarını başkanlar değil belediye meclisleri yapacak