Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yetkileri sınırlandırıldı; şirket atamalarını başkanlar değil belediye meclisleri yapacak

Özellikle İstanbul ve ve Ankara Büyükşehir belediyeleri gibi, başkanlıkları muhalefette olmakla beraber meclis çoğunluğu AKP'de veya AKP/MHP ittifakında olan yerel yönetimler için kritik önem taşıyan karar uyarınca, söz konusu atamalarda son sözü belediye meclislerindeki çoğunluk söyleyecek.

Danıştay, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisini belediye başkanlarından alarak belediye meclisine verdi. Karara göre; belediye başkanları, belediye şirketlerinin yönetimine belediye meclislerinin onayı olmadan yönetici atayamayacak. Böylece AKP'nin ağırlıkta olduğu İstanbul ve Ankara meclislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın atama yetkileri sınırlandırılacak.

Yerel seçimlerin kısa bir süre sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımladığı genelgede belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediye meclislerine verildiği belirtildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından belediye başkanlarının şirket yönetimlerine atadığı kişilerin tescil yapılmamaya başlandı.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, "O atamaları belediye meclisi yapacak" başlıklı yazısında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun aldığı kararı aktardı.

Güneri'nin yazısında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Mansur Yavaş’ın seçilmesinin ardından belediyenin yüzde 99.67 oranında hissedarı olduğu BELKO şirketine Kerim Yılmaz atanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, Yılmaz’ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı.

Bunun üzerine Ankara 10 Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme, Kerim Yılmaz’ın tescil işleminin yapılmamasını yasaya aykırı buldu. Bunun üzerine Yılmaz, BELKO Genel Müdürü olarak atandı.

Mahkeme’nin verdiği karara itiraz edildi. Bunun üzerine dosya Danıştay’a geldi.

Danıştay’da son sözü söyleme makamı olan İdari Dava Daireleri Kurulu da, geçtiğimiz ay toplanarak tüm belediye başkanlarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Kurul, belediye başkanlarının yetkisini kısıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada, genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verdi.

Oyçokluğuyla alınan kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Bu kararın ardından belediye başkanları, belediye şirketlerinin yönetimine belediye meclislerinin onayı olmadan yönetici atayamayacaklar."





