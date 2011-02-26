İBB: 3 - G.Saray: 1

T24 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Galatasaray'ı 3-1 yendi.



51. dakikada Mahmut'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Zapata topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



57. dakikada Kazım'ın sağdan yerden pasında, ceza sahasında savunmanın arkasında topla buluşan Stancu'nun dokunamadığı top ters taraftan taca çıktı.



61. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor skoru eşitledi. Soldan ceza sahasına giren Gökhan Ünal'a Serkan bir türlü müdahale edemezken, bu oyuncu çizgiye kadar inip altı pasta bulunan Holmen'e pasını çıkarttı. Uygun durumdaki Holmen topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.



66. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1 öne geçti. Galatasaray yarı sahasında Cana'nın pasında top Mustafa'ya çarparak Gökhan Ünal'ın önünde kaldı. Bu futbolcu uygun durumdaki İbranim Akın'a pasını verdi. İbrahim Akın da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.



74. dakikada soldan ceza sahasına giren Ekrem, Kazım'ın müdahalesiyle dengesini kaybedip, yerde kalınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltı atışını kullanan İbranim Akın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak, skoru 3-1 yaptı.



89. dakikada Ali Güzeldal'ın ceza sahası dışında sağ taraftan sert şutunda top üstten auta gitti.



Kalan sürede sonuç değişmedi ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, ligde Galatasaray'ı ilk kez yenmeyi başardı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Fırat Aydınus xx, Orkun Aktaş xx, Adil Sinem xx



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan xx, Kus xx, Can xx, Metin xx, Ekrem xxx, Cihan xx, Mahmut xxx (Dk. 77 Efe x), Holmen xxx, Gökhan Süzen xx (Dk. 67 Ali Güzeldal x), İbrahim Akın xxx (Dk. 85 İskender x), Gökhan Ünal xxx



Galatasaray: Zapata x, Serkan x, Cana x, Servet xx, Çağlar xx, Sabri xx (Dk. 76 Yekta x), Mustafa x, Culio xx, Kazım x (Dk. 90 1 Emre Çolak ?), Stancu x (Dk. 80 Pino x), Baros xx



Goller: Dk. 32 Baros (Galatasaray), Dk. 61 Holmen, Dk. 66 ve 76 (penaltıdan) İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Sarı kartlar: Dk. 30 Kus, Dk. 59 Holmen, Dk. 78 Ali Güzeldal (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 85 Serkan, Dk. 90 2 Pino (Galatasaray)





