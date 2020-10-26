İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda internet kotasını kaldırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü dolayısıyla, 28 ve 29 Ekim günlerinde İstanbullular için internet kotalarını kaldırma kararı aldı. İstanbullular, Cumhuriyet Bayramı ve bir gün öncesinde İBB Wi-Fi hizmetinden sınırsız olarak faydalanabilecek.

İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sağlanan İBB Wi-Fi hizmeti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sınırsız olacak. Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek kutlamalar kapsamında sunulan hizmet, iki gün boyunca geçerli olacak. İstanbullular, 28 ve 29 Ekim günlerinde ücretsiz sunulan İBB Wi-Fi hizmetine kotasız bağlanabilecek. Uygulamadan, İstanbul genelindeki tüm İBB Wi-Fi noktalarından yararlanılabilecek.

4 milyon kullanıcı

Güçlendirilen altyapısıyla hizmet kalitesi arttırılan Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağı İBB Wi-Fi’nin, abone sayısı 4 milyona ulaştı. Halihazırda 7 bin 679 erişim noktasında, ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet veren İBB Wi-Fi’nin, kullanıcı sayısının yeni eklenecek lokasyonlarla daha da artması bekleniyor. İBB Wi-Fi’ye, her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcı kaydoluyor.

Aylık 30 GB ücretsiz internet

İBB Wi-Fi hizmeti, diğer günlerde de İstanbullulara, günlük 2 megabit hız ve 1 gigabayt kota ile aylık 30 gigabayt ücretsiz internet hizmeti sağlıyor. İBB Wi-Fi hizmetinden aylık, ortalama 200 terabayt indirme ve 25 terabayt yükleme işlemi gerçekleşiyor.

Yabancılara bakıldığında İBB Wi-Fi’den en çok Rusya, Almanya, İran ve İngiltere vatandaşları da faydalanıyor. En çok tercih edilen lokasyonlar ise Beyoğlu İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Kadıköy, Eminönü Meydanı ve Taksim Atatürk Kütüphanesi.