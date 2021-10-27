İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programını açıkladı: Konserler, sergiler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümünde, İstanbul’un farklı noktalarında konserler ve etkinlikler düzenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Volkswagen Arena’daki kutlamada İstanbullularla birlikte olacak.

İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla; Volkswagen Arena, Kadıköy Sahil Parkı, Bağcılar Meydanı, Topkapı Şehir Parkı'nda konserler düzenleyecek. Müze Gazhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem çocuklar hem de yetişkinler için etkinlikler yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Volkswagen Arena’daki kutlamaya katılacak. Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımın gerçekleşeceği etkinliğe, çevrimiçi başvurular tamamlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi şöyle:

Volkswagen Arena

- Cumhuriyet Bayramı’nda özel repertuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne almaya hazırlanan Kenan Doğulu, konserde 10.Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek.

- Canlı elektronik müzik performansıyla Mahmut Orhan İstanbullularla buluşacak.

- Müzisyen Rahman Altın’ın bestesi ve tanınan oyuncular Ebru Cündübeyoğlu, Fikret Yıldırım Urağ ve Mert Turak'ın katılımıyla senfonik müziğin performans sanatı ile buluştuğu bir gösteri yer alacak.

Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma

Kapı Açılış Saati: 19.30

Meydan konserleri

İstanbullular, alanlardaki Türk bayrakları ile görsel şölen yaşatacak. Meydanlardaki ekranlardan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ mesajı yayınlanacak.

Ziynet Sali

Yer: Üsküdar Sahil Meydan

Saat: 20.00

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Yer: Kadıköy Sahil Parkı

Saat: 20.00

Patron

Yer: Bağcılar Meydan

Saat: 20.00

Melike Şahin

Yer: Topkapı Şehir Parkı

Saat: 20.00

Müze Gazhane 29 Ekim Özel programı

Müze Gazhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem çocuklar hem de yetişkinler için etkinlikler düzenlenecek.

11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası

12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan

14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası

15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı

15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan

18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan

18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan

20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan

21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck

Sergi

29 Ekim-21 Kasım 2021 tarihlerinde ziyarete açık olacak sergide; Atatürk’ün hayata geçirdiği devrimlerin, kültür sanat ve eğitim alanlarında yarattığı etkileri, arşivlerde yer alan fotoğraflarla anlatılacak.

Yer: Maksem Taksim Cumhuriyet Galerisi

Tarih: 29 Ekim - 21 Kasım 2021

Saat: 10.00 – 17.00

İETT çalışanları tarafından hazırlanan ‘Ata’nın En Büyük Mirası’ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sergisi Karaköy ve Beyoğlu Tünel istasyonlarında. Sergide Atatürk’ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarındaki tarihi anlar ait kareler yer alıyor.

Yer: Karaköy ve Beyoğlu Tünel İstasyonları

Tarih: 26 Ekim - 14 Kasım 2021

Saat: 07.00-22.45