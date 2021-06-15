İBB, 2018'de temsil ve ağırlamaya 12 milyon lira harcamış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, özel giderlerinin 2018’de 12 milyon liraya çıktığı belirlendi. Harcamalar içinde Assam İslam Birliği toplantısı, Lordlar Kamarası etkinliği, Maldivler başsavcısının ağırlanması bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mayıs ayı oturumlarında gündeme alınan 2020 yılı Denetim Komisyonu raporu ve muhalefet şerhi tartışma yaratmıştı. AKP grubu İBB'nin lüks yeme-içme organizasyonlarını eleştirmiş, İBB Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da AKP döneminde yapılan özel temsil ve ağırlama giderlerini gündeme taşımıştı.

2020'de ağırlama, temsil, fuar giderleri 1.9 milyona düştü

Sözcü gazetesinin haberine göre; Balyalı'nın gündeme getirdiği İBB'nin harcama yönetimi sistemi üzerinden ödenen temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon harcamalarının AKP dönemindeki bilançosunun ayrıntıları ortaya çıktı.



2016'da 2.4 milyon lira, 2017'de 2.6 milyon lira olan temsil, ağırlama, tören, fuar organizasyon bütçesi 2018 yılında tavan yaparak 12 milyon liraya çıktı. Bu harcama; yerel seçimlerin yapıldığı, yılın yarısına kadar AKP'nin yönetimde olduğu 2019'da 3.9 milyon lira oldu.



Yönetimin CHP'ye geçtiği 2020 yılında temsil ağırlama giderleri 1 milyon 162 bin liraya düştü. AKP'li Mevlüt Uysal'ın İBB başkanlığı dönemine denk gelen 2018 yılında yapılan harcamalarda ise dikkat çeken detaylar var. Harcamalar içinde en yüksek kalem 3.2 milyon liraya mal olan 5 bin kişilik iftar yemeğine ait.

2. Abdülhamid'in hanedan üyeleri ağırlandı

Parlamentolararası Kudüs Platformu 2. Konferansı'nın konaklama giderleri için 763 bin lira, ulaşım ve teknik hizmetleri için 434 bin lira, yiyecek-içecek gideri için 358 bin lira olmak üzere toplam 1.5 milyon lira harcandı. 600 bin lira Dünya Müslüman Alimler Birliği toplantısına gitti.



Sultan 2. Abdülhamid'in yurt dışında ve Türkiye'de bulunan hanedan üyelerinin 5 yıldızlı otellerde ağırlanması, gala yemeğine toplam 764 bin TL ödendi. Çırağan Sarayı'nda hanedan üyeleri için verilen 200 kişilik yemeğin faturası da 124 bin lira oldu.

Harcanan paralar

İBB'nin AKP yönetiminde olduğu 2018 yılında yapılan özel harcamaların içinde Lordlar Kamarası etkinliği, Maldivler başsavcısının ağırlanması da var. Dikkat çeken ağırlama giderlerinden bazıları şöyle:

2. Uluslararası Assam İslam Birliği toplantısı: 427 bin TL.

Uluslararası Demokratlar Birliği Bölge Toplantısı: 389 bin TL.

Çin basın mensuplarının uçak bileti, yemek, hediye, organizasyonu: 232 bin TL.

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası etkinliği: 198 bin TL.

600 kişilik yemekli boğaz turu: 114 bin TL.

TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi 2. Genel Kurulu: 93 bin TL.

Maldivler Cumhuriyet başsavcısı: 92 bin 732 TL

Çırağan Sarayı-Çin başsavcısı: 17 bin 813 TL.

Fas başsavcısı: 24 bin TL.