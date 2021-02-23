"IBAN" paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün'e 40 bin lira tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Hakan Aygün’ ün sosyal medyada yaptığı paylaşım dolayısıyla tutuklanmasının, hukuki olmadığına, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi. Buna göre, Aygün'e 40 bin lira tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası attığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün'ün bireysel başvurusunu karara bağladı.

Sözcü’nün haberine göre mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa'nın güvence altına aldığı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine,

Hakan Aygün'e 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verildi."

Ne olmuştu?

Hakan Aygün, Erdoğan'ın Koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“IBAN suresi ayet 1 ey IBAN edenler… Biz size ayrı bankalardan IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır!”

Aygün'ün paylaştığı tweet sonrası soruşturma açılmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “hakaret” suçlamasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan'da tutuklanarak cezaevine konmuştu. Aygün 5 Mayıs'ta tahliye edilmişti.