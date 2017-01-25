İbadi: Musul'un doğusu tamamen kurtarıldı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Musul'un doğusunun tamamen Irak ordusunun hakimiyeti altına girdiğini duyurdu. El İbadi bunun Irak silahlı kuvvetleri adına büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, bir sonraki hedeflerinin Dicle Nehri'ni geçerek kentin batı yakasını da kurtarmak olduğunu dile getirdi. El İbadi ayrıca, Donald Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin kendilerine daha fazla destek vereceğini taahhüt ettiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Doğu Musul'da IŞİD'e karşı baskısını giderek arttıran Irak ordusu çok sayıda mahalleyi ele geçirmiş ve IŞİD güçlerinin kentin kuzeydoğusuna çekilmesini sağlamıştı. Birçok uzmana göre IŞİD Musul'u tamamen kaybetmesi durumunda Irak'ta askeri açıdan yenilmiş olacak. Ancak örgüt hala Suriye'de büyük bir coğrafyada hakimiyetini sürdürüyor. Irak ordusu bir sonraki aşamada kentin batı bölgesini de IŞİD güçlerinden kurtarmayı hedeflerken, buradaki çatışmaların doğu bölgelerinde yaşananlara göre daha sert geçmesi bekleniyor.

750 bin Musullu IŞİD'in kontrolündeki bölgede

Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Musul'un IŞİD kontrolündeki batı bölgelerinde halen yaklaşık 750 bin sivil yaşam mücadelesi veriyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, erkek, kadın ve çocukların IŞİD militanlarınca tehdit edildiği ve bu kişilerin içinde bulunduğu insani durumun son derece endişe verici olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Musul'un batı kısmını elinde bulunduran IŞİD'in sivil halkı canlı kalkan olarak kullandığı, hastaneleri askeri üsse çevirdiği ve halktan gıda, su ve ilaçları esirgediği ifade edildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği daha önce de IŞİD'in Musul'un içinde ve çevresinde ağır savaş suçları işlediğini duyurmuştu. Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'u 2014 yılında ele geçiren IŞİD'e karşı Irak ordusu, Kürt birliklerin de desteği ile geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana devam eden bir operasyon sürdürüyor.

Kentin doğusunda okullar açılmaya başladı

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise kentin, Irak ordusunun kontrolüne geçtiği açıklanan doğu bölgesinde bulunan 30 okulda eğitime yeniden başlandığını duyurdu. Açıklamada, yaklaşık 16 bin kız ve erkek öğrencinin geçtiğimiz pazar gününden bu yana okula gitmeye başladıkları bildirildi. UNICEF'in Irak sorumlusu Peter Hawkins, çocukların son iki yıldır yaşadığı kabusun ardından eğitimlerine başlamaları ile birlikte, yeniden geleceğe yönelik umutlanabileceklerini ifade etti. UNICEF, bölgedeki yaklaşık 40 okulda da şu an patlamamış cephanelerden temizlik çalışmaları yapıldığı ve bu güvenlik işlemlerinin bitirilmesinin ardından, önümüzdeki haftadan itibaren yaklaşık 40 bin öğrencinin daha eğitimlerine başlayabileceğini bildirdi. Savaş esnasında bazıları ağır hasar gören okullar UNICEF'in de desteği ile onarılmaya çalışılıyor. 2016 yılının ekim ayından bu yana yaklaşık 160 bin kişinin Musul'dan kaçtığı bildirilirken, ülke içinde üç milyon Iraklının mülteci konumunda olduğu belirtiliyor. UNICEF'e göre Irak'ta yaşanan savaştan dolayı, 4,7 milyon çocuk ve genç yardıma muhtaç konumda yaşıyor.

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epd,reuters,kna / ET,BK