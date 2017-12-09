İbadi: Irak'ta IŞİD'e karşı savaş bitti

Irak Başbakanı Haydar İbadi, güvenlik güçlerinin terör örgütü IŞİD'e karşı üç yıldır verdiği savaşın sona erdiğini ve örgütün ülkeden tamamen temizlendiğini duyurdu.

Başkent Bağdat'ta açıklama yapan İbadi, "Ordumuz Irak-Suriye sınırını tamamen kontrol altına aldı dolayısıyla IŞİD'e karşı savaşın bittiğini ilan edebilirim" diye konuştu.

IŞİD'in işgal ettiği bütün yerleşim birimlerini kurtaran Irak ordusu geçen ay örgütün son kalıntılarını temizlemek üzere Suriye sınırına kapsamlı bir operasyon başlatmıştı.

"Karşımızdaki düşman medeniyetimizi yok etmek istedi" diye İbadi, ancak birliktelik ve kararlılıkla kısa sürede zafere ulaştıklarını söyledi. İbadi bu zaferin sadece Iraklılar için değil aynı zamanda Araplar ve Müslümanlar için de önemli olduğunu vurguladı.

Irak ordusu üst düzey komutanlarından General Abdülemir Reşit Yarallah da yaptığı açıklamada, "Bütün Irak toprakları terörist IŞİD çetelerinden kurtarılmıştır" ifadesini kullandı.

Irak hükümeti 17 Kasım'da IŞİD'in elindeki son kasaba olan Suriye sınırındaki Rava'nın geri alındığını duyurmuştu. Bu kasaba örgütün Suriye ile Irak arasında militan ve mühimmat sevkiyatı için kullandığı önemli bir noktaydı.

2014'te Musul'u ele geçirdi 'hilafet' ilan etti

IŞİD Haziran 2014'te Irak'ta arka arkaya düzenlediği beklenmedik saldırılarla başta Musul olmak üzere ülkedeki önemli kentleri işgal ederek "hilafet" ilan etmişti. Telafer, Beyci, Tikrit, Ramadi ve başkent Bağdat'a çok yakın Felluce'de kontrolü ele geçirmişti. Ayrıca ülkenin batısındaki Suriye sınırı ve buradaki bir çok yerleşimde kontrol terör örgütündeydi.

Musul'a yönelik IŞİD saldırısında askerlerin geri çekilmesi ve kenti savaşmadan terör örgütüne teslim etmeleri nedeniyle uzun süre eleştirilen Irak ordusu, daha sonra kaybettiği bölgeleri geri almak için opersayonlara başladı. ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun hava desteğiyle gerçekleşen operasyonlar sonucunda 2016 sonu itibariyle IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 25'i geri alınmıştı. Eylül 2017'ye gelindiğinde ise Irak'ta IŞİD'in elinde son önemli şehir Havice kalmıştı. Bu bölgenin de kısa sürede alınmasıyla örgütün sadece Suriye sınırına yakın kırsal kesimde varlığı kalmıştı.

dpa/AFP/AP, GY/HT

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