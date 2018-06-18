İAÜ ile Cambridge University Press ‘ortak projeler' üretecek

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Cambridge Üniversitesi Press ile ‘iş ortaklığı’ anlaşmasına vardı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, İngiltere’nin önde gelen yayıncılık gruplarından Cambridge University Press ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile Cambridge Üniversitesi Yayınları (Cambridge University Press ) CEO\'su Peter Phillips arasında yapılan anlaşmaya göre önümüzdeki dönemde birçok ortak proje ve çalışmaya imza atılacak.

“ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ”

Cambridge University Press CEO’su Peter Phillips imza sonrasında yaptığı konuşmada, \"Cambridge University Press olarak pek çok alanda online ve yüz yüze eğitim sunuyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi ile de bu anlamda çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

\"İŞBİRLİĞİ ÜLKEM ADINA ANLAMLI VE ÖNEMLİ\"

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr.Mustafa Aydın da, imzalanan protokol anlaşması sonrasında yaptığı açıklamada, \"Biz, İstanbul Aydın Üniversitesi olarak eğitim alanında dünyanın birçok üniversitesi ile işbirliği anlaşmalarına imza attık. Bugün de dünyanın en eski ve İngiltere’nin en önde gelen yayınevi Cambridge University Press ile çok kapsamlı bir anlaşmaya imza atmanın mutluluğu içindeyim. Dünyanın en iyi 5 üniversitesi içinde yer alan Cambridge Üniversitesi ile işbirliklerimizin ülkem adına anlamlı ve bir o kadar da önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS HAKKINDA

Dünyanın en eski kitabevlerinden olan Cambridge University Press, ilk kitabını 1584 yılında yayınladı. Şirket, kuruluşunu takip eden yüzyıllarda yayınevi olarak akademik mükemmeliyete verdiği önemle araştırma yazıları, şiir ve okul kitapları alanında kısa zamanda Avrupa çapında büyük bir üne kavuştu. Cambridge University Press bugün, dünya genelinde 50 ofisi ve 2 bin kişilik kadrosu ile hizmet veriyor. Bugün yayınların yanı sıra eğitim metodları, müfredatları ve akademik işbirlikleri de yapan CUP dünyanın birçok prestijli üniversitesi ile işbirlikleri yaparak çeşitli eğitim odaklı proje ve çalışmalar yürütmekte.

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