IATA Küresel Havacılık Veri Yönetimi semineri İstanbul'da gerçekleşti

İSTANBUL, (DHA)- ULUSLARARASI Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın Küresel Havacılık Veri Yönetimi Semineri, Pegasus Hava Yolları sponsorluğunda düzenlendi. Küresel, bölgesel ve devlet düzeyindeki uçuş emniyeti bilgi değişiminin önemini anlatan seminer, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın başta olmak üzere SHGM ve Türk sivil havacılık sektöründen pek çok önemli ismin katılımıyla, Avrupa ve Orta Doğu\'daki 8 ülkeden toplam 65 katılımcıyla gerçekleştirildi.

IATA\'nın uçuş emniyeti platformlarını sergilemek ve bu platformların nasıl kullanılabileceği konusunda en iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla düzenlenen seminerde, havacılık sektöründe bir numaralı önceliğin sürekli olarak uçuş emniyetini daha da artırmak olduğu ve havacılık sektöründe emniyeti geliştirmeye yönelik tekniklerin veriye dayalı trend analizlerine ve hava taşımacılığı zincirindeki bağlantılar arasındaki etkileşimin ötesine geçtiği vurgulandı.

\"HAVACILIK KÜRESEL BAĞLANTIYLA İLGİLİ\"

IATA’nın Avrupa Bölgesel Başkan Yardımcısı Rafael Schvartzman, “Havacılık,tamamıyla küresel bağlantıyla ilgilidir. Bu vizyon ışığında; devletler, bölgeler ve kuruluşların ortak zorlukları, etkileşim boşluklarını ve riskleri azaltmak için emniyet bilgilerini birbirleri ile paylaşmalıdır. Biz IATA olarak, hassas verilere gereken düzeyde gizlilikle yaklaşırken,tüm bu bilgileri paylaşmak için bir dizi etkin platform sağlıyoruz” dedi.

\"UÇUŞ EMNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ\"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak uçuş emniyeti ve sürekli gelişimi bizim için tartışılmaz bir öncelik. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın düzenlediği bu etkinlik, gerek global gerekse Türk sivil havacılık sektörünün daha da ilerlemesi adına önemli faydalar sağlayacak. Tüm sektörümüz adına bu çok önemli toplantıya destek olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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