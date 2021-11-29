Ianis Hagi, Jose Mourinho'nun radarında

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi için Avrupa kulüplerinin ilgisi artıyor. Jose Mourinho, Rumen futbolcuyla ilgileniyor.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin talipleri artıyor.

İskoç devi Rangers'ın formasını giyen Rumen futbolcu için daha önce Lyon'un ilgisi iddia edilmişti. Bir iddia ise Serie A için geldi.

Fichajes'in iddiasına göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Hagi'yi transfer etmek istiyor. Oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi olmasına karşın gelecek yaz takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Ancak Roma bu transfer için Lyon ile rekabet etmek zorunda kalabilir.

Ianis Hagi hangi takımlarda oynadı?

Ianis Hagi babası Gheorghe Hagi'nin futbol okulunda kariyerine başladı. Daha sonra yine Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu Viitorul kulübünün altyapısına geçti ve burada profesyonel oldu.

2016 yazında Serie A ekibi Fiorentina 2 milyon euro karşılığında oyuncuyu kadrosuna kattı. 2018'in Ocak ayında ise genç futbolcu Viitorul'a geri döndü.

2019 yazında Ianis Hagi bu kez 5 milyon euro karşılığında Belçika'nın yolunu tuttu ve Genk'e transfer oldu. Burada 6 ay geçirdikten sonra Rangers'e önce kiralandı, ardından bonservisiyle transfer oldu ve 2020'nin Ocak ayından beri İskoç ekibi için ter döküyor.

23 yaşındaki futbolcu Romanya formasını da bugüne kadar 23 kez giydi ve ülkesi adına 2 gol kaydetti.