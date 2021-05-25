Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin İstanbul doğumlu oğlu Ianis Hagi, "Bir gün Galatasaray için oynamak istiyorum, kalbimde Galatasaray ile büyüdüm" dedi.

Glasgow Rangers'ta forma giyen Iannis, Digi Sport'a konuştu. Sağ kanat oyuncusu, "Bir gün Galatasaray için oynamak istiyorum. Galatasaray'ı seviyorum, kalbimde Galatasaray ile büyüdüm. Orada doğdum. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum ama Galatasaray'a çok bağlıyım" dedi.

Başakşehir, Lazio ve Sevilla iddiaları hakkında da konuşan Hagi, "Şu an tatildeyim. Milli Takım'a gideceğim ve birkaç hafta daha tatil yapacağım. Büyük bir takımın formasını giyiyorum. Ve orada kendimi geliştireceğim. Benim geleceğimi menajerlerimle konuşmalısınız" şeklinde konuştu.

"Yapmam gereken tek şey sahada olmak"

Açıklamalarına devam eden Hagi, "Benim geleceğim? Nereye gitmek istediğime, kariyerimden ne elde etmek istediğime dair bir planımız var. Şu an çok sakinim ve yapmam gereken tek şey sahada olmak. Olabildiğince iyi oynamak daha sonra bana güzel şeyler gelecektir zaten. Takımlar bizi takip ediyor çünkü ben ve takım arkadaşlarım Rangers'ta çok iyi bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı.

Glasgow Rangers ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2024 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 45 maçta 8 gol ve 15 asist kaydetti.