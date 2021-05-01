Ian Nepomniachtchi, Carlsen'e karşı Rusya bayrağıyla oynayamayacak

2013'ten beri Satranç Dünya Şampiyonu olan Norveçli oyuncu Magnus Carlsen, eski rakibi Hikaru Nakamura ile iki günlük bir finale hazırlanırken, Dünya Anti-Doping Ajansı’nın (WADA) Rusya’ya yönelik yasağı gündeme geldi.

The Guardian'a göre, düzenlemelerden önce Ian Nepomniachtchi, kasım ayında Dubai’de düzenlenecek 2 milyon euro ödüllü, 14 maçlık dünya şampiyonluk serisinde Magnus Carlsen’in resmi rakibi olacaktı. Ancak Cuma günü, ülkesinin Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından getirilen yasak nedeniyle Dubai'de Rus bayrağıyla oynamasına izin verilmeyecek.

Moskova'da, küresel satrançta yarım yüzyıldan fazla Sovyet hakimiyetini hatırlayan çok sayıda insan var. SSCB'nin çöküşünden bu yana ise Ruslar hem takım hem de bireysel oyunlarda eskiye göre düşük performans gösterdi. .

Nepomniachtchi bu hafta aday eğitmenlerinin, sadece Vladimir Potkin'i değil, 2004'te dünya şampiyonluğu maçında yer alan ve şu anda en iyi çevrim içi yorumculardan biri olan Peter Leko'yu da içerdiğini açıkladı. Ancak Nepomniachtchi, daha önce Carlsen'e yardım ettiği gerekçesiyle, Rus büyükusta Daniil Dubov'u takım üyesi olarak reddetti.

Nepomniachtchi'nin sık sık vatansever olduğunu gösteren sözlerine rağmen, Wada tarafından empoze edilen Rusya yasağı, bu hafta Varşova'da düzenlenen Dünya Dama Şampiyonası sırasında Polonyalı bir yetkilinin, Wada yetkilisinin talebi üzerine maç sırasında Rus bayrağını kaldırması gerektiğinde resmileşti.

Küresel satranç organı Fide, o zamandan beri Rusya'ya uygulanan Wada yaptırımları nedeniyle Nepomniachtchi'nin Dubai'de Rus bayrağı altında oynamasına izin verilmeyeceğini ve Rus milli marşının çalınmayacağını doğrulayan bir açıklama yaptı. Meydan okuyan oyuncu, Fide bayrağını kullanarak tarafsız bir oyuncu profilinde rekabet etmek zorunda kalacak.

Spor tahkim mahkemesi, bu kısıtlamaların sadece dünya şampiyonası için geçerli olduğunu ve henüz sonuçlandırılan Adaylar da dahil olmak üzere herhangi bir kalifikasyon yarışması için geçerli olmadığını doğrudan Fide'ye açıkladı. Küresel takım etkinliği olduğu ve bir dünya şampiyonası statüsüne sahip olmadığı için, yasak 2022'de Moskova'da yapılması planlanan satranç Olimpiyatları için de geçerli olmayacak.