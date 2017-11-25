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Spor

IAAF yılın atletlerini belirledi

Erkeklerde Katarlı Mutaz Essa Barshim ile kadınlarda Belçikalı Nafissatou Thiam'ı yılın atleti seçildi

25 Kasım 2017 19:02

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), erkeklerde Katarlı Mutaz Essa Barshim ile kadınlarda Belçikalı Nafissatou Thiam'ı yılın atleti seçti.

Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenen törende, yılın en iyi erkek atleti ödülü, bu yıl Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yüksek atlama kategorisinde altın madalya kazanan Katarlı Mutaz Essa Barshim'e verildi.

Son yıllarda form çizgisini sürekli yukarıya çeken Essa Barshim, yüksek atlamada 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise bronz madalya elde etmişti. 2011 Asya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşan 26 yaşındaki atlet, 2014 yılında geliştirdiği 2,43'lük derecesiyle bu kategoride Asya kıtasının rekorunu da elinde bulunduruyor.

Kadınlarda ise 2017 Dünya Şampiyonası'nda heptatlon kategorisinde altın madalya elde eden Belçikalı Nafissatou Thiam, yılın en iyi atleti ödülüne layık görüldü.

Yükselen yıldızlar kategorisinde, bu yıl Londra'da düzenlenen şampiyonada erkekler 400 metre engellide altın madalyaya uzanan Norveçli atlet Karsten Warholm, kadınlarda ise aynı şampiyonada üç adım atlama dalında zirveye çıkan Venezuelalı uzun atlamacı Yulimar Rojas ödülün sahibi oldu.

Londra'da erkekler 200 metrede 20.09 saniyelik derecesiyle birinciliği elde eden ve Türkiye'ye tarihinin atletizmdeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran milli sporcu Ramil Guliyev de törene katıldı.

 

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