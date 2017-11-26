T24 LogoT24 Logo
Spor

IAAF, Rusya'nın doping cezasını kaldırmadı

Yaklaşık iki yıldır hiçbir uluslararası atletizm müsabakasına katılamayan Rusya'ya IAAF'ten af yok

26 Kasım 2017 21:21

Devlet desteğiyle doping programı uyguladığı gerekçesiyle 13 Kasım 2015 tarihinden bu yana tüm uluslararası atletizm müsabakalarından men edilmiş olan Rusya'ya Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'den (IAAF) yine vize çıkmadı.

Monaco'da toplanan IAAF Konseyi, daha önce belirledikleri şartları henüz tam anlamıyla karşılayamayan Rusya'nın men cezasının sürmesi yönünde karar alındığını duyurdu. Konsey bununla birlikte, bireysel şartları sağlayan atletlerin "tarafsız sporcu" olarak müsabakalara katılabileceğini belirtti.

Bu ay içinde Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) da, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Rusya Anti Doping Ajansı'nın (RUSADA) akreditasyonunu hakkında daha önce vermiş olduğu men cezasının süreceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları'na cezası sebebiyle katılamayan Rusya'da, gerekli kriterleri karşılayarak "tarafsız sporcu" unvanıyla yarışma hakkı elde eden tek isim uzun atlamacı Darya Klishina olmuştu.(Eurosport)

ETİKETLER

IAFFRusyaafDoping Tarafsız sporcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24