IAAF, Rusya'nın doping cezasını kaldırmadı

Devlet desteğiyle doping programı uyguladığı gerekçesiyle 13 Kasım 2015 tarihinden bu yana tüm uluslararası atletizm müsabakalarından men edilmiş olan Rusya'ya Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'den (IAAF) yine vize çıkmadı.

Monaco'da toplanan IAAF Konseyi, daha önce belirledikleri şartları henüz tam anlamıyla karşılayamayan Rusya'nın men cezasının sürmesi yönünde karar alındığını duyurdu. Konsey bununla birlikte, bireysel şartları sağlayan atletlerin "tarafsız sporcu" olarak müsabakalara katılabileceğini belirtti.

Bu ay içinde Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) da, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Rusya Anti Doping Ajansı'nın (RUSADA) akreditasyonunu hakkında daha önce vermiş olduğu men cezasının süreceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları'na cezası sebebiyle katılamayan Rusya'da, gerekli kriterleri karşılayarak "tarafsız sporcu" unvanıyla yarışma hakkı elde eden tek isim uzun atlamacı Darya Klishina olmuştu.(Eurosport)