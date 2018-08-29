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Spor

IAAF Dünya Kupası'nda Türkiye'den 7 isim yer alacak

İSTANBUL,(DHA) Ostrava'da 8-9 Eylül tarihinde yapılacak olan IAAF Dünya Kupası mücadelesinde Avrupa kıta karması takımı açıklandı

29 Ağustos 2018 19:51

İSTANBUL,(DHA)

Ostrava\'da 8-9 Eylül tarihinde yapılacak olan IAAF Dünya Kupası mücadelesinde Avrupa kıta karması takımı açıklandı. Kadroda Türkiye\'den 7 isim bulunuyor.
Çek Cumhuriyeti\'nin Ostrava kentinde 8-9 Eylül\'de gerçekleşecek olan IAAF Dünya Kupası mücadelesinde Avrupa takımında yarışacak isimler belli oldu. Avrupa Atletizm Birliği\'nin IAAF\'a gönderdiği kadroda Türkiye\'den 7 isim yer aldı. Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev 200 metrede, Avrupa ikincisi Yasmani Copello 400 metre engellide koşacak, Avrupa üçüncüsü Jak Ali Harvey de 100 metrede koşacak. 4×100 metre mücadelesinde ise Avrupa\'yı temsilen Berlin\'de gümüş madalya kazanan Türkiye takımı boy gösterecek. 4×100 takımında Ramil Guliyev ve Jak Ali Harvey ile birlikte Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, İzzet Safer ve Aykut Ay da yer alıyor.
Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya-Pasifik karmalarının yarışacağı IAAF Dünya Kupası mücadelesi, 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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