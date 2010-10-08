-I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESİ ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İstanbul Üniversitesi ve Çocuk Vakfı tarafından 26-28 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi öngörülen ''I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'', somut mali destek sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Genel Yönetmeni ve Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak ayından bu yana duyurusu yapılan kongrenin gerçekleşme aşamasına çok az bir süre kalmış olmasına rağmen henüz somut mali destek sağlanamadığını ifade etti. Şirin, bu nedenle kongrenin, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılmak üzere 25-27 Şubat 2011 tarihine ertelendiğini bildirdi.