iPhone uygulaması Siri'ye Süleyman Soylu'yu sorunca çıkan sonuçlara Şamil Tayyar Tepki gösterdi; iPhone arama sonuçlarını değiştirdi

iPhone'un Siri uygulamasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu soran AKP'li Şamil Tayyar, aldığı cevabı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Arama sonucunda Süleyman Soylu isminin altında "Vatan haini - katil - hırsız - pedofili destekçisi" ifadeleri yer aldı.

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından iPhone'a tepki gösterdiği paylaşımı şöyle:

"Siri’ye @suleymansoylu bakanımızı sorunca, böyle bir cevap geliyor. Böyle bir namussuzluğa nasıl izin verilir, inanamıyorum. Şerefsizlikte sınır tanımıyorlar. Mutlaka hesabı sorulmalı."



Şamil Tayyar'ın paylaşımının ardından iPhone, Süleyman Soylu ile ilgili ifadeleri değiştirip İçişleri Bakanı yazdı. Tayyar bunu da hesabından şöyle paylaştı: