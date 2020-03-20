iPhone satışı kişi başına 2 adetle sınırlandırıldı

Apple internetten yaptığı iPhone satışlarını kişi başına iki adetle sınırlandırdı. Türkiye dahil pek çok ülkede mağazalarını kapatan Apple, Cuma gününden itibaren kişi başına adet sınırlaması getirdi. Aple'ın, Çin, Tayvan, Singapur gibi Uzakdoğu ülkelerine yönelik sitelerinde satış adedinin 2 ile sınırlandırıldığı yönünde bir not yer alıyor. Türkiye’de de Apple’ın sitesinde iPhone alımının 2 adetle sınırlandırıldığı görülüyor fakat sitede bu konuyla herhangi bir bilgi yer almıyor.

Adet sınırlaması, Apple’ın üretimdeki sıkıntılar ve talepteki zayıflamadan olumsuz etkileneceğini açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşti. Apple’ın en büyük üreticisi Çinli şirket Foxconn, Koronavirüs salgını nedeniyle üretime bir süre ara vermişti. Fakat şirketin kurucusu Terry Gou kısa süre önce üretimin yeniden başladığını açıklamıştı.

Bazı uzmanlar, karaborsada satma amacıyla iPhone stoğu yapmak isteyenleri engellemeyi hedeflediğini belirtti.