iPhone 14'ün tanıtım tarihi belli oldu

Apple, iPhone 14'ün tanıtım tarihini açıkladı. iPhone 14’ün de tanıtılacağı etkinlik 13 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Teknoloji devi Apple, iPhone 14 ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Çin’de geçen haftalarda artan Koronavirüs vakaları nedeniyle cihazın çıkış tarihinde gecikmeler yaşanacağı düşünülüyordu. Tüm bu belirsizliklerin ışığında önemli kaynaklar, iPhone 14’ün tanıtım tarihini duyurdu.

Eylül ayına hazırlık

ShiftDelete'in haberine göre; daha önce elde edilen sızıntı bilgilerle teknik özellikleri belli olmaya başladı. Öte yandan Apple, eylül ayında olması beklenen etkinliğinde değişikliğe gitmedi.

Yaptığı sızıntı bilgilerle ün kazanan iDropNews’e göre, 2022’deki Apple Eylül Etkinliği’nin tarihi belli oldu. iPhone 14’ün de tanıtılacağı etkinlik 13 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Öte yandan Çin’de hali hazırda yoğun bir şekilde devam eden Koronavirüs ve karantina ortamı, üretim hattında bazı aksaklıklara neden oluyor. Geçen günlerde kapanmanın, iPhone 14’te gecikme yaşatabileceği konuşuluyordu.

Henüz bununla ilgili kesinleşmiş bir durum olmasa da önemli kaynaklar Eylül’de yapılacak etkinliğe yetişeceğini söylüyor. Ancak ilerleyen günlerde bu durum değişebilir. Zira Apple’ın en büyük üretim ortağı Foxconn, bir süre kapalı kalmıştı.

Fiyatlar nasıl olacak?

Akıllı telefon ile ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ederken geçen hafta da olası fiyat aralığı da belli oldu. Apple analisti Chris Casso’ya göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatlarının sırasıyla bin 99 dolar ve bin 199 dolar civarında olacak.

Türkiye'ye ise durumun nasıl yansıyacağı merak konusu.