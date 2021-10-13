iPhone 13 üretiminde çip krizi etkisi: Apple hisseleri düştü

Küresel bilgisayar çipi yetersizliği nedeniyle iPhone 13 üretim hedeflerine ulaşamama riski yaşanırken Apple hisseleri de düşüş yaşadı.

BBC'de yer alan habere göre, elektronik evi Apple, 2021'nin son çeyreğinde 90 milyon iPhone üretmeyi hedefliyordu. Öte yandan Apple'ın ortaklarına bu hedefin yaklaşık 10 milyon daha düşük olabileceğini bildirdiği ortaya çıkmıştı.

Haberin çıkmasıyla Apple'ın hisseleri yüzde 1.2 oranında düştü.

Yarı iletken üreticileri Broadcom ve Texas Instruments da Apple'a çip yetiştirme sorunları yaşadıklarını açıkladıktan sonra hisselerinde yüzde 1'lik düşüş yaşadı.

Apple, eylül ayında yeni iPhone 13 modellerini tanıtmıştı.

Çip sorunu

Çok sayıda endüstride milyonlarca cihazın çalışması bilgisayar çiplerine bağlı ve yarı iletken üretici fabrikalar şu anda talebe yetişmeye çalışıyor. Dünya genelinde yaşanan çip sorunu, akıllı telefon üretcilerini, araba ve oyun konsolu endüstrilerini etkiledi.