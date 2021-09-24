iPhone 13, Türkiye'de ön satışa açıldı

Apple, 4 farklı model olarak geliştirdiği iPhone 13'ü Türkiye'de ön satışa açtı. Yeni iPhone'ların satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor

Apple'ın geçen günlerde global olarak düzenlediği etkinlikte tanıttığı İphone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri, Türkiye'de ön satışa çıktı. Yeni iPhone'lara sahip olmak isteyenler, bugün başlayan ön satış ile sipariş verebilecek.

Yeni iPhone'ların satış fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor. Ürünler, alınan ön satışların ardından 1 Ekim'de satışa çıkacak.

Daha hızlı olan A15 çip işlemcisi olan yeni iPhone'un, daha parlak bir ekranı olduğu ve pil ömrünün de 2,5 saat daha artırıldığı belirtiliyor. Yeni telefonun kozmetik özellikleri arasında ise renk alternatifleri öne çıkıyor. iPhone 13, pembe, mavi ve "geceyarısı yıldız ışığı" renklerinde de olacak. Yeni telefonun kapasitesi de en yüksek 500GB olarak belirlendi. En düşük de artık 64GB yerine 128GB olacak. Apple, yeni telefonun çevreci özellikler taşıdığını da özellikle vurguladı. Cihazın anten hattının plastik su şişelerinden dönüştürüldüğü kaydedildi. İPhone Yeni seri iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro ve Pro Max olarak ayrı ayrı satışa sunulacak.